مصرع سيدة انقلبت عليها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بالإسكندرية

توفيت سيدة أثناء عبورها الطريق لمنطقة العامرية غرب الاسكندرية، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق "الإسكندرية – القاهرة" عليها أثناء محاولاتها عبور الطريق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي ووفاة سيدة، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهس السيدة المشار إليها ما أدى لوفاتها نتيجة سقوط الحموله عليها.

تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.