«الأورمان»: إجراء 2850 جراحة لمرضى القلب بالدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تنفيذ الجمعية 2.850 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة، موضحا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأكد شعبان أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان في الدقهلية، من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب، حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ36000 جنيه، ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا)، أو بالمناصفة بالتقسيط، وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 أشهر، أو بسهم القلب بـ250 جنيهًا.



وأشار إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.



ولفت إلى أن عددا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.

وأوضح أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932.729 مريضا، وإجراء (209.922) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127.186 نظارة طبية لغير القادرين بجميع المحافظات الجمهورية.



كما أن الجمعية بدأت مع حلول شهر رمضان الكريم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة بالمجان تماما، وسوف تكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لشهر رمضان بالكامل، حيث كانت البداية من قريتي الشركة 8، والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وبقرية زعفرانة مركز أبوقرقاص وقرية أباظة مركز دير مواس بمحافظة المنيا.

