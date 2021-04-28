ربة منزل قتلت رضيعها انتقاما من زوجها ببولاق الدكرور.. تجديد حبس

قالت «عارفة إنه بيحب ابنه حسرته عليه»

جدد قاضي المعارضات حبس ربة منزل متهمة بقتل رضيعها، عقابا لزوجها على سوء معاملتها لمدة يوما على ذمة التحقيقات.

كما تم تجديد حبس الزوج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ،عقب حبسه بتهمة إكراه زوجته على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمة بقتل طفلها في بولاق الدكرور، أنها أقدمت على قتل طفلها خنقا بسبب ضرب زوجها لها حيث إنها تعيش مع ضرتها في منزل واحد فقررت الانتقام من زوجها بقتل طفلهما بسبب شدة تعلقه به قائلة: "عارفة إنه بيحب ابنه حسرته عليه"، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

و قررت الزوجة "إ. م"، 26عاما، الانتقام من زوجها بعد ضربه لها، وإهانتها أمام أطفالها بسبب إجرائها اتصالا هاتفيا بتطليقها، لتطلب منه أموالًا للإنفاق على أطفاله الثلاثة فغضب وتعدي عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

- تفاصيل التحريات

وتبين من التحريات أنها الزوجة الثانية، وتقيم في منزل واحد مع ضرتها، بمنطقة صفط اللبن وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه، واستمعت النيابة لأقوال الجيران، وتبين عدم تطابق أقوال المتهمة مع جيرانها، التي تظاهرت وادعت الحزن على فراق الطفل.

- مناظرة جثة الطفل

وأسفرت المناظرة التي أجراها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور عن وجود آثار حول رقبة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر علاوة على إصابات ظاهرية طفيفة بجسد الطفل والتي كلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح لبيان أسبابها وأسباب الوفاة.

وأجرت النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمتي الإكراه على توقيع والضرب التي اتهمته بهما زوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، يفيد فيه بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 أشهر إثر قيامها بتعذيبه حتى الموت، و انتقلت مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

- القبض على الأم قاتلة رضيعها

وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.

وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفلا عمره 3 أشهر.

وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.

- مواجهة بين الزوجين

فتم مواجهة الزوج باتهام زوجته له بإكراهها على توقيع ايصالات امانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتم مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد واعترفت بتفاصيل الواقعة.

وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.