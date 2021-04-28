«صحة السويس» تتابع أعمال إنشاء المجمع الطبي المتكامل بالمحافظة

تابعت مديرة إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات، بمديرية صحة السويس، اليوم الأربعاء ، أعمال لإنشاءات المجمع الطبي المتكامل بـمنطقة ٢٤ أكتوبر .

حيث كلف وكيل وزارة الصحة الدكتور اسماعيل الحفناوى، الدكتوره هدى النوبى مدير إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بمديرية الصحة، بمتابعة أعمال إنشاء المجمع الطبي المتكامل وذلك لمتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع والوقوف علي المعوقات، للتنسيق لتلافيها .

ويأتى ذلك تنفيذاً استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية على مراحل .

أكبر مجمع طبي في شمال مصر

ويعّد المجمع الطبي المتكامل الأكبر في شمال مصر ، ويتم إنشاءه ضمن إستعدادات محافظة السويس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .

الحفناوى يتابع العمل بمستشفى

وزار الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس مستشفى الحميات لمتابعه سير العمل، تأكد الحفناوي خلال زيارته لمستشفى الحميات صباح اليوم من توافر الأوكسجين من خلال البيان اليومى .

واجتمع الحفناوي بالدكتور مينا فوزى مدير مستشفى الحميات لبحث بعض المعوقات التى تواجهه العمل والتى تم حلها.

وكشف الاجتماع بعض المعوقات الاخرى التى تستدعى تدخل من المديريه لحلها ولمواجهة زيادة الأعداد بالموجة الثالثة من جئحة فيروس كورونا وتغطيه جميع الاحتياجات من الادويه والمستلزمات بشكل دورى حتى لايوجد اى نقص فى المستشفى وتوزيع نوبتجيات العمل بشكل يغطى فتره الاجازات القادمه ويوفر للمواطنين الخدمه على مدار ٢٤ ساعة .

استطلاع رأي مصابي كورونا

وكانت مديرية الصحة بالسويس قد أجرت إستطلاعا لرأي مصابي الكورونا بمستشفى السويس العام عن الخدمات الطبية المقدمه لهم تنفيذاً لتوجيهات الحفناوى .

حيث أجرى فريق من المكتب الفنى والطوارئ والأزمات والعلاقات العامه إستطلاع رأي مرضي كورونا بمستشفى السويس العام وتلبية إحتياجاتهم ومراجعة حالاتهم الصحية مع الفريق الطبي بالعزل .

ومن جانبهم فقد عبر بعض المرضي ممن تم إستطلاع أرائهم عن رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى .

شارك في الجولة ، دكتور محمود عوض مدير إدارة الطوارئ والأزمات ، والدكتوره هدى النوبي عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، مصطفى موسي عضو فريق العلاقات العامه والإعلام .

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس

انشاءات المجمع الطبي المتكامل في السويس