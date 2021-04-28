«كلابه نهشت جثته».. مصرع سمّاك بجرعة مخدرات زائدة بالشرقية

لقى سماك مصرعه داخل شقته السكنية بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية.

وكشف انبعاث رائحة كريهة من شقته وفاته، وقيام الكلاب الذى يقوم بتربيتهم بشقته بنهش جثمانه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ ورد لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة عزبة صقر بندر السنبلاوين.

انتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعة

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين وجود جثة أمين.أ.م. وشهرته أمين التربش (40 عاما-سماك)، مسجل خطر مخدرات على سرير حجرة نومه يرتدي ملابسه كاملة، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعثر بجواره على لفافة صغيرة تحوي مادة تشبه جوهر الهيروين المخدر.

كما عثر على 3 كلاب شرسه، وتم السيطرة عليهم‏ وتبين وجود آثار دماء على فمها، وتم التحفظ عليها.

وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة انتفاخ وتعفن رمي، كما تبين قيام الكلاب بنهش أجزاء من رأسه ورقبته.

وبسؤال جاره وأحد أقاربه قررا أنه يقيم بالشقة بمفرده ويهوى تربية الكلاب ولم يشاهداه منذ ثلاثة أيام ومشهور عنه تعاطي المواد المخدرة، وأنهما اشتما رائحة كريهة تنبعث من الشقة فقاما بمساعدة الأهالى بفسخ بابها واكتشفا وفاته فقاما بالإبلاغ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك أو يشتبها في وفاته جنائيا.

فيما أخطرت النيابة العامة وتم نقل الجئة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3833 إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار استكمال الفحص و تقرير الطبيب الشرعى و العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.