الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كلابه نهشت جثته».. مصرع سمّاك بجرعة مخدرات زائدة بالشرقية

جثة
جثة

لقى سماك مصرعه داخل شقته السكنية بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية. 

وكشف انبعاث رائحة كريهة من شقته وفاته، وقيام الكلاب الذى يقوم بتربيتهم بشقته بنهش جثمانه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ ورد لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة عزبة صقر بندر السنبلاوين.

انتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعة

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين وجود جثة أمين.أ.م. وشهرته أمين التربش (40 عاما-سماك)، مسجل خطر مخدرات على سرير حجرة نومه يرتدي ملابسه كاملة، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعثر بجواره على لفافة صغيرة تحوي مادة تشبه جوهر الهيروين المخدر.

كما عثر على 3 كلاب شرسه، وتم السيطرة عليهم‏ وتبين وجود آثار دماء على فمها، وتم التحفظ عليها.

وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة انتفاخ وتعفن رمي، كما تبين قيام الكلاب بنهش أجزاء من رأسه ورقبته.

وبسؤال جاره وأحد أقاربه قررا أنه يقيم بالشقة بمفرده ويهوى تربية الكلاب ولم يشاهداه منذ ثلاثة أيام ومشهور عنه تعاطي المواد المخدرة، وأنهما اشتما رائحة كريهة تنبعث من الشقة فقاما بمساعدة الأهالى بفسخ بابها واكتشفا وفاته فقاما بالإبلاغ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك أو يشتبها في وفاته جنائيا.

فيما أخطرت النيابة العامة وتم نقل الجئة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3833 إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار استكمال الفحص و تقرير الطبيب الشرعى و العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية أمن الدقهلية سماك كلاب شرسة هيروين

الأكثر قراءة

8 قرارات لمجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟