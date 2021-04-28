الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 19

الإسكندرية 30 18

وادى النطرون 33 18

طنطا 35 19

شبين الكوم 36 19

دمنهور 34 19

بلطيم 28 17

مطروح 32 18

السلوم 35 17

سيوة 34 20

بورسعيد 28 17

دمياط 27 17

الزقازيق 36 18

المنصورة 35 18

الاسماعيلية 36 18

السويس 36 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 17

نويبع 34 24

طابا 32 22

كاترين 31 16

الطور 33 21

شرم الشيخ 37 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 36 23

الفيوم 36 20

بنى سويف 36 20

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 37 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 24

ادفو 39 25

أبوسمبل 38 25

الوادى الجديد 36 24

شلاتين 33 25

ابو رماد 34 24

حلايب 31 25

رأس حدربة 32 24

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الوجه البحري القاهرة

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