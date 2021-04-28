السجن 10 سنوات لبسنت بطلة قصة «مشعوذة بورسعيد»

حبس بسنت بطلة قصة "مشعوذة بورسعيد" 10 سنوات (تفاصيل)

قضت محكمة الأحداث برئاسة المستشار معتز حسام الدين الحناوي، بالسجن المشدد 10 سنوات على "بسنت ت" 16 عاماً، وذلك بتهمة تكدير السلم العام واشعال النيران بوحدة سكنية كانت تقيم بها، وإثارة الفزع بين المواطنين.

وأكد اتهام النيابة العامة، أن بسنت كانت وراء كتابة طلاسم وتعاويذ غريبة وأشكال مخيفة على جدران حوائط الوحدة السكنية التي تقطن فيها بواسطة قلم كحل أسود ومستلزمات أخرى، ثم محوها لايهام العامة بوجود سحر وشعوذة داخل مسكنها، وأشكال تتحرك على جدران الحوائط.

وتباشر محكمة جنايات بورسعيد التحقيق مع "ز. ج"، والتي تم القبض عليها أثناء ممارستها الدجل والشعوذة داخل وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي بمنطقة الرحاب، وكذلك "م ح" خال المتهمة "بسنت" الذي ساعدها في إشعال الوحدة السكنية وأثار الفزع بين المواطنين.

تعود وقائع القضية إلى تداول فيديو تظهر فيه دجالة داخل وحدة السكنية لفك سحر تسبب في حريق الشقة مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وذلك بعد اخماد حريق بالوحدة السكنية للمرة الثالثة من قبل وحدة الأطفاء ببورسعيد، وأدعي الأهالي أن هناك سحر أسود يتسبب في الحريق.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أمرت بحبس "ب ت ح" و"م ح ح"، على ذمة التحقيق، وذلك بسبب إثارة البلبلة والذعر والادعاء الكاذب، بحرق الوحدة السكنية الخاصة بهم باستخدام الجن والأعمال السفلية بدون دليل مادي واضح، وقيامهم بالشروع في الحريق، مما أثار الزعر بين المواطنين .

وأجرت النيابة العامة التحقيق في القضايا رقم "703 إداري الضواحي 2021، 810 إداري الضواحي 2021، و1800 جنح الضواحي 2021"، والمتهم فيهم "ز ج"، ولم يثبت لديها قيامها بإشعال النيران في الوحدة السكنية باستخدام الجن.