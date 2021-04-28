الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ سلامة جمعة لتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور فضيلة وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الدكتور سلامة جمعة علي داود، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية. 

وتدرج رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد  عام  1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية 1998م، ثم رقي إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 2002م.
 

وعمل سلامة بوظيفة أستاذ مشارك في جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود لشئون التعليم والطلاب في 2016م، وعميدًا لذات الكلية منذ 2019م حتى تاريخه. 

ويشغل رئيس قطاع المعاهد الجديد عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.


ونشر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

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