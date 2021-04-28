إصابة كهربائي بطلق ناري في مشاجرة لدفاعه عن ابنة شقيقته بالبساتين

لدفاعه عن ابنة شقيقته بعد نشر صورها على مواقع التواصل

شهدت منطقة البساتين واقعه مأساوية عقب إصابة كهربائي بطلق ناري، أثناء مشاجرة في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، مع شقيقين دفاعا عن ابنه شقيقته بعد فضحها، ونشر صور خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطار من رجال مباحث قسم شرطة البساتين يفيد بتلقيهم بلاغا من مستشفى القصر العيني بوصول المصاب "أ. س. ف" ، 37 سنة، كهربائي تركيبات ومقيم عرب المعادي بالبساتين، مصابا بطلق خرطوش بالجهة اليسرى للصدر

- شقيقة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيقته "س. س" 34 سنه ربة منزل ومقيمة ذات عنوان شقيقها والتي أفادت بقيام كلا من "ش. م"، مقيم ش سلطان جبريل، و شقيقه "م. م"، مقيم بذات العنوان بالتعدى على شقيقها باطلاق عيار ناري خرطوش عليه، مما أدى إلى حدوث إصابته.

وأضافت بقيام المشكو في حقهما بالتشهير بنجلة شقيقة المصاب "ر. ع"، 16سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة في عرب المعادي بالبساتين، عن طريق نشر صور خاصة بها تحصلا عليها من هاتف إحدى صديقاتها، وحال قيام المجني عليه بالتوجه إلى محل إقامتهما بشارع سلطان جبريل بالبساتين، لمعاتبتهما حدثت مشادة تطورت الى مشاجرة قاما بالتعدى عليه باطلاق عيار نارى خرطوش من سلاح نارى خرطوش صوبه محدثا إصابته.



و بإخطار اللواء اشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، كلف وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المشكو في حقهما، والسلاح المستخدم و أمر بتحرير المحضر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.