المشدد 15 سنة لقاتلى صديقهم وسرقة التوك توك منه بالشرقية

قضت محكمة أحداث ههيا بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد أسامة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات ههيا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمتهمين الثلاثة بذبح صديقهم وسرقة التوك توك.

البداية فى ديسمبر من العام الماضى 2020، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ههيا، بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية ، مقتولا بأرض زراعية بالقرب من عزبة الشوادفى دائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، لموقع البلاغ، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، و تم تحديد هوية المجني ويدعى "إسلام لطفى" 16 سنة سائق توك توك، مقيم بندر ههيا، كما تبين قيام كل من " طارق م " و" محمد خ" و" السيد ح"، باستدراج المجنى عليه لمكان خالي من المارة، وفى الطريق قاموا بالتعدى عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض على المتهمين ، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان المجني عليه قد عثر عليه مقتولا بأرض زراعية بالقرب من عزبة الشوادفى دائرة المركز، إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة، بسلاح أبيض " موس كتر" على يد 3 من أصدقاء المجنى عليه أعمارهم تتراوح ما بين 15 وال16 ، بعد ان قاموا باستدراجه إلى منطقة خالية من السكان بناحية الزراعات ، وقاموا بإخفاء التوك توك بعد سرقته وبيعه لأحد المواطنين بقرية هرية رزنة، و بإحالتهم للنيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها المتقدم، وصدقت عليه محكمة الاحداث لكونهم تحت السن القانونى حيث تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما.