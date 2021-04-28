«الأزهر» يقدم التهنئة لكلية طب بنين بدمياط لحصولها على شهادة الجودة

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، وعمداء الكليات؛ خالص التهنئة إلى كلية طب بنين الأزهر بدمياط، برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولجميع منسوبي الكلية؛ بمناسبة اعتمادها اليوم وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بدمياط والمستشفى الجامعي التابع لها تتميز بموقعها الجغرافي الفريد الذي يميزها عن غيرها من سائر المستشفيات؛ حيث تقدم المستشفى خدمات طبية متميزة لجميع المترددين عليها من محافظات: شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بجانب محافظات: الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، إضافة إلى ذلك فقد أسهم أطباؤها في التصدي لجائحة كورونا منذ مارس 2020م؛ من خلال مشاركتهم في مستشفيات العزل في دمياط والمحافظات المجاورة، كما قاموا بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على المشاركة الفاعلة والدعم المستمر لجميع المبادرات الرئاسىية، ومنها: مبادرة «حياة كريمة» التي يتبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر لاعضاء القافلة الطبية والإغاثية التي أرسلت نهاية الشهر الماضي إلى مدينة حلايب وشلاتين، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.



وأوضح المحرصاوي أن المخطط الإستراتيجي للجامعة يضع في مقدمة أولوياته القيام بحملات توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والبحث عن مصادر بديلة؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م.



وناقش رئيس الجامعة آخر المستجدات بشأن عمليات إحلال وتجديد الإضاءة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بلمبات الليد الموفرة في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، ووقف على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة التشجير التي تقودها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشددًا على أهمية مراعاة أن تكون الأشجار التي تزرع مثمرة.



وتناول الاجتماع آخر مستجدات إنشاء وتأسيس ثلاث وحدات لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة بفرعي البنين والبنات بمدينة نصر.