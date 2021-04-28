الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«الأزهر» يقدم التهنئة لكلية طب بنين بدمياط لحصولها على شهادة الجودة

الدكتور المحرصاوي
الدكتور المحرصاوي

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، وعمداء الكليات؛ خالص التهنئة إلى كلية طب بنين الأزهر بدمياط، برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولجميع منسوبي الكلية؛ بمناسبة اعتمادها اليوم وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.


 جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بدمياط والمستشفى الجامعي التابع لها تتميز بموقعها الجغرافي الفريد الذي يميزها عن غيرها من سائر المستشفيات؛ حيث تقدم المستشفى خدمات طبية متميزة لجميع المترددين عليها من محافظات: شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بجانب محافظات: الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، إضافة إلى ذلك فقد أسهم أطباؤها في التصدي لجائحة كورونا منذ مارس 2020م؛ من خلال مشاركتهم في مستشفيات العزل في دمياط والمحافظات المجاورة، كما قاموا بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

 

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على المشاركة الفاعلة والدعم المستمر لجميع المبادرات الرئاسىية، ومنها: مبادرة «حياة كريمة» التي يتبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 


 ووجه رئيس الجامعة الشكر لاعضاء القافلة الطبية والإغاثية التي أرسلت نهاية الشهر الماضي إلى مدينة حلايب وشلاتين، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر. 


 وأوضح المحرصاوي أن المخطط الإستراتيجي للجامعة يضع في مقدمة أولوياته القيام بحملات توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والبحث عن مصادر بديلة؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م.


   وناقش رئيس الجامعة آخر المستجدات بشأن عمليات إحلال وتجديد الإضاءة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بلمبات الليد الموفرة في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، ووقف على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة التشجير التي تقودها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشددًا على أهمية مراعاة أن تكون الأشجار التي تزرع مثمرة.


وتناول الاجتماع آخر مستجدات إنشاء وتأسيس ثلاث وحدات لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة بفرعي البنين والبنات بمدينة نصر.

جامعة الأزهر الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر 10 مصريين محتجزين في ناميبيا

الأكثر قراءة

8 قرارات لمجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟