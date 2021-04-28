الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات النقل بنهاية العام

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيرعملية امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل من الرابع الأبتدائى وحتى الثانى الثانوى العام والفنى فيما عدا الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية، والتي بدأت الإثنين الماضي واختتمت اليوم الأربعاء، وذلك بأداء 181 ألف و471 طالب وطالبة منهم 92 ألف و471 بالمرحلة الإبتدائية، و57 ألف و30 بالمرحلة الإعدادية، و12 ألف و248 بالمرحلة الثانوية العام و20 ألف بالمرحلة الثانوية الفنية.

وعقدت كافة الامتحانات ورقياً داخل لجان ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار 3 أيام متتالية للحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عملية الامتحانات وأداء الطلاب لها تمت في أجواء مستقرة وهادئة دون وجود أى معوقات، كما تم تطبيق الإجراءات الوقائية والتأكد من إلتزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع توفير المطهرات وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء العملية الأمتحانية.

وأشار القبيصى، إلى صدور قرار وزارة التربية والتعليم بأن امتحان شهر أبريل هو أخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بإنتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية ،وذلك بأستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

جدير بالذكر أن، انطلق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، الأثنين الماضي، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة.

مدارس أسوان العام الدراسي محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم طلاب تعليم النقل

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