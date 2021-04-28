رئيس محكمة الاستئناف يوجه بتحقيق العدالة الناجزة بشأن طعون نقض الجنح

تحديد جلسات عاجلة لجميع الطعون

وجه المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالعمل على مراعاة تحقيق العدالة الناجزة بشأن طعون نقض الجنح بالمحكمة.

وعلى ذلك قام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف علي إدارة طعون نقض الجنح، بعمل حصر لجميع الطعون المحبوس فيها المتهمون علي ذمة الجنح المطعون علي أحكامها بالنقض.

- تحديد جلسات عاجلة لجميع الطعون

وتحديد جلسات عاجلة لجميع هذه الطعون، وكذا تم تحديد جلسات لجميع الطعون علي الجنح الاقتصادية، وكذا الطعون علي قضايا التهرب الضريبي، وتم الانتهاء من تحديد جلسات لجميع طعون نقض الجنح المقيدة بأرقام طعون في الفترة من 1/1/2020 حتي 31/12/2020 والتي تندرج تحت السنة (11 ق).

- رفع بيانات جميع الطعون السابقة على الحاسب الآلي

من جانبه، قال المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف علي إدارة طعون نقض الجنح إنه يجري رفع بيانات جميع الطعون السابقة على الحاسب الآلي بإدارة طعون نقض الجنح، تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المحكمة تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بشأن سياسة التحول الرقمي .

وأضاف "عبد الفتاح" خلال بيان صحفي، بأنه لم يتبق بإدارة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة سوي الطعون المقيدة عام 2021، والتي سيتم قريبًا تحديد جلسات للطعون المحبوس المتهمين علي ذمتها، وكذا الطعون علي الجنح الاقتصادية، وعلي قضايا التهرب الضريبي، وذلك بعد عمل الحصر اللازم لجميع تلك الطعون لمواكبة العمل علي تحقيق العدالة الناجزة .