رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

خبيرة حياكة الثوب الواحاتي القديم

نعت جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، الحاجة زينب ضاعن جمعة أكبر مدربة للثوب الواحاتي القديم بمشروع المرأة الريفية ومعلمة الصناعات والمشغولات اليدوية بالجمعية والتي وافتها المنية مساء أمس عن عمر يناهز ٧٧ عام .

وكانت "الدستور" قد التقت في فبراير الماضي بهذه المدربة في لقاء حصري لمعرفة كيفية صنع الثوب الواحاتي القديم الذي يصل تصنيعه اليدوي إلي 3 أشهر متواصلة وكيف يتم تدريب الفتيات على هذه المهنه الشاقة والمتعبة والمحببه في نفس الوقت إلي قلوب أهل الواحة لارتباطها بالزمن القديم والجميل وكان اللقاء تحت عنوان الثوب الواحاتي يجسد تراث مجتمع الواحة القديم بالوادي الجديد.

حيث عايشت " الدستور" مع الحاجة زينب بجمعية المجتمع المحلي بمركز بلاط وكان أبرز ملامح التقرير رصد جانب من ملامح وخطوات صناعة الثوب الواحاتي مع أكبر مدربه في محافظة الوادي الجديد الحاجة زينب ضاعن .

وقالت الحاجة زينب إن ملامح الثوب الواحاتي بداية من قص الثوب وتجهيزه، وجمع قطعه يدويا وذلك في مبادرة إحدى الجمعيات الأهلية بمركز بلاط لتصنيع ثوب الواحات، من خلال تدريب عدد من الفتيات وخريجات الدبلوم الفني لأقسام التفصيل والملابس في محاولة استعادة روح هذا الثوب العريق، الذى يحمل بين طياته وكل تفاصيله لآلئ وأسرار لا يفقه معانيها سوى الأحرار، تقودهم سيدة في عقدها السابع من الطراز الفريد، والتي رفضت ترك مهنة آبائها وامهاتها وظلت على العهد تمارس وتبدع وتحتمل أعباء أصعب فنون الحرف اليدوية على الإطلاق، بعد رحلة عطاء ومعاناة تستمد قوتها من نفحات الماضي وذكريات الزمن الجميل، حيث الرضا والقناعة بالقليل، والتسامح في مقابل إسعاد الآخرين.

أكد ناصر توفيق آمين صندوق جمعية تنمية المجتمع ببلاط، أن الحاجة زينب ضاعن من أمهر السيدات في صناعة الثوب الواحاتي القديم، حيث دأبت منذ نشأتها على عقد الدورات واستقطاب الخبرات من أصحاب الحرف اليدوية النادرة أبرزها صناعة الثوب الواحاتي لقلة اعداد مصنعيه إن وجدت، مشيرا إلى أنه في واحة بلاط تتجلى ملامح صناعة الثوب الواحاتي يدويا، والذى يتميز بثبات ألوانه بصورة دائمة، ما بين اللونين الأسود والأحمر، بالإضافة لخطوط التطريز اليدوي والمشغولات المزركشة بحرص، وفقا لما دأبت عليه المرأة الواحاتية القديمة.

حيث تقوم عدد من السيدات بإتقان صناعة الثوب الواحاتي على يد هذه السيدة والمدربة العظيمة بنفس المواصفات القديمة، دون تعديل أو تبديل.