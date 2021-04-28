الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا ترحب باعتقال 7 أعضاء سابقين بمنظمة «الألوية الحمراء» في فرنسا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

رحَّب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في رسالة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باعتقال سبعة أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء" في فرنسا بفضل تعاون السلطات الفرنسية والإيطالية.

بدوره، أعرب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي- حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- عن "رضاه" عن هذه العملية.

وبدورها، نددت مي إيرين تيريل محامية خمسة من المعتقلين السبعة بما قالت إنه "خيانة لا توصف لفرنسا"، وقالت بعد الإعلان عن اعتقال هؤلاء الرجال الخمسة وامرأتين المدانين في إيطاليا بتهمة ارتكاب جرائم وإرهاب ولا سيما الاغتيالات التي ارتكبت في السنوات 1970-80، "أنها غاضبة ولا تملك الكلمات لوصف هذه العملية".

كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن أن 7 أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء" الإيطالية محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اعتقلوا صباح اليوم الأربعاء في فرنسا بطلب من إيطاليا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين، موضحة أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة من أصل 200 شخص تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات، وأن القرار "ينطبق بشكل صارم" على المبادئ الفرنسية بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شرط ألا يكون ارتكبوا جرائم دم.

يذكر أن "الألوية الحمراء" هي منظمة شبه عسكرية يسارية ومقرها في إيطاليا، وكانت مسئولة عن العديد من حوادث العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والسرقات خلال ما يسمى "بسنوات الرصاص".

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟