إيطاليا ترحب باعتقال 7 أعضاء سابقين بمنظمة «الألوية الحمراء» في فرنسا

رحَّب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في رسالة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باعتقال سبعة أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء" في فرنسا بفضل تعاون السلطات الفرنسية والإيطالية.

بدوره، أعرب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي- حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- عن "رضاه" عن هذه العملية.

وبدورها، نددت مي إيرين تيريل محامية خمسة من المعتقلين السبعة بما قالت إنه "خيانة لا توصف لفرنسا"، وقالت بعد الإعلان عن اعتقال هؤلاء الرجال الخمسة وامرأتين المدانين في إيطاليا بتهمة ارتكاب جرائم وإرهاب ولا سيما الاغتيالات التي ارتكبت في السنوات 1970-80، "أنها غاضبة ولا تملك الكلمات لوصف هذه العملية".

كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن أن 7 أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء" الإيطالية محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اعتقلوا صباح اليوم الأربعاء في فرنسا بطلب من إيطاليا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين، موضحة أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة من أصل 200 شخص تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات، وأن القرار "ينطبق بشكل صارم" على المبادئ الفرنسية بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شرط ألا يكون ارتكبوا جرائم دم.

يذكر أن "الألوية الحمراء" هي منظمة شبه عسكرية يسارية ومقرها في إيطاليا، وكانت مسئولة عن العديد من حوادث العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والسرقات خلال ما يسمى "بسنوات الرصاص".