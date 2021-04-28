الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف مطروح: صكوك الأضاحي مشروع وطني وشعيرة دينية

اوقاف مطروح
اوقاف مطروح

عقد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يرافقه الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة وفضيلة الشيخ سامي عبيد مدير إدارة غرب اجتماعا مع الأئمة بمدينة مرسى مطروح.

وقدم وكيل أوقاف مطروح الشكر إلى الأئمة لجهودهم المبذولة خلال شهر رمضان والصورة المشرفة التي استقرت عليها المساجد بالمدينة والتي تجمع بين أداء العبادة وضبط الاجراءات الاحترازية.

وناقش الشيخ حسن عبدالبصير الدروس المستفادة من غزوة بدر والتي من أهمها جمع الكلمة ووحدة الصف والتي ننطلق منها لخدمة المجتمع والوطن وأهالي مطروح.

كما ناقش عبدالبصير مشروع زكاة الفطر والتي توليه وزارة الأوقاف اهتماما كبيرا، مؤكدا أن المديرية حققت هذا العام أكثر من ضعف ما تم جمعه العام الماضي أي ما يزيد عن 50 ألف جنيه  وما زال هناك متسع للمزيد حتى نهاية الشهر وسيتم توزيعها على المحتاجين بعزة وكرامة عبر الدفع الالكتروني والفيزا البريدية بما يضمن الشفافية ويحفظ للناس كرامتهم.

وأكد وكيل أوقاف مطروح علي أن صكوك الأضاحي مشروع وطني وشعيرة دينية وصدقات اللحوم والنذور لتوفير اللحوم للمحتاجين بمحافظة مطروح مشيرا إلي أن وزارة الأوقاف ستعلم عن كيفية إقامة شعائر العيد ومطروح جاهزه للتوجيهات الوزارية .

وكان وجه وكيل أوقاف مطروح لجميع القيادات بمديرية الأوقاف  بالصلاة في  المساجد ومتابعة صلاة التراويح ومدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية عمل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة مدير الدعوة وعضوية مدير المتابعة وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة  وعضوية المفتشين.

وأكد علي رفع تقرير يومي عن صلاة التراويح ومدى الالتزام بالتعليمات وفتح مصلى السيدات بشرط وجود واعظة أو محفظة أو مرشدة مع اتباع الإجراءات الاحترازية ومنع الإجازات لمن يعملون بالمساجد من أئمة ومؤذنين ومقيمي شعائر وعمال وقيادات المديرية والمديرين ورؤساء الأقسام والمفتشين الإعلان  عن صدقة الفطر وصكوك الأضاحي. 

أوقاف مطروح صكوك الأضاحي مطروح الاجراءات الاحترازية شعائر صلاة العيد وزارة الأوقاف

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