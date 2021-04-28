الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الهلال والصليب الأحمر»: معدلات وفيات وانتشار كورونا تؤكد أن الوباء لم ينته بعد

جمعيات الصليب والهلال
جمعيات الصليب والهلال الأحمر

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الخسائر الفادحة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا التي تشهدها الهند تؤكد أن الوباء لم ينته بعد.

وحث الاتحاد العالمي- في بيان في جنيف اليوم الأربعاء- كل بلدان العالم على توحيد وتوفير اللقاحات للجميع مع دعم تدابير الصحة العامة من أجل وقف انتقال الفيروس، وناشد دول العالم التوحد لتطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.

وذكر البيان أن الصليب الأحمر الهندي يعمل بدعم من الاتحاد الدولي جنبًا الى جنب مع السلطات لمساعدة شعب الهند بالمعدات الطبية المنقذة للحياة بما فى ذلك أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى والأدوية المضادة للفيروسات، وخدمات الدم والاختبارات والتطعيمات، عبر أكثر من 1100 فرع ميدانى وشبكة من آلاف الموظفين والمتطوعين بالتنسيق مع السلطات المحلية بما في ذلك خدمات الإسعاف والدم.

وأشار الاتحاد إلى أنه ما زال يسعى للحصول على التمويل للنداء الطارئ الذي كان قد أطلقه لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس ومواصلة دعم الإجراءات المنقذة للحياة التي يقوم بها الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونًا و359 ألفًا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفًا و381 حالة، وأخيرًا سجَّلت حالات التعافي 127 مليونًا و040 ألفًا و432 حالة.

وتشهد الهند مؤخرًا حالة من الانتشار الشديد لفيروس كورونا، حيث أدى ذلك إلى 200 وفاة حصيلة هي الأعلى في العالم اليوم.

وترتفع في ترتيب الدول الأكثر إصابات على مستوى العالم في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت 17,997,267 مليون شخص حتى اللحظة.

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