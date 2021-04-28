ضبط 7 أطنان ملح سياحات وبويات مغشوشة قبل طرحها بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 أطنان ملح سياحات وبويات مغشوشة، داخل مصنعى ألبان وبويات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 4 أطنان ملح سياحات، مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية، بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 3 أطنان بويات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام، ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البويات بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين،واتخاذ الإجراءات القانونية،وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، قد أكد على الدكتور برك مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين تقوم بعمل جولات دورية ومفاجئه على جميع المحلات والشوادر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.