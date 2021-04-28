وزارة النقل توقع عقد إنشاء مصنع لتوطين صناعة النقل لثقيل فى مصر

توقع وزارة النقل، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مع شركة “هونداى روتم" الكورية، للتعاون في توطين صناعة ”النقل" الثقيل في مصر من خلال مصنع لتصنيع عربات المترو والقطارات محليًا، حيث إنه المقرر إنشاؤه فى منطقة شرق بورسعيد لتوفير كل الىجدات المتحركة محليا، مما يقلل من تكلفة شرائها ويزيد من خبرة العمالة المصرية.



وأوضحت وزارة النقل، أنه من المخطط إقامة المصنع فى منطقة شرق بورسعيد لصناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل، حيث تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته.



وأكدت أن المصنع سيوفر الاحتياجات المحلية بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط، وأنه جارى حاليا إنهاء دراساتتنفيذ وإنشاء هذا المصنع، كما أنه مخطط يتبعه مجموعة من المصانع للصناعات التكميلية لصناعة القطارات.