21 ألفا و713 إصابة و434 وفاة بكورونا في إيران 

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، 21 ألفا و 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و434 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليونين و459 ألفا و906 إصابات، مشيرة إلى أن هناك 5 آلاف و338 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 434 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد وفيات (كوفيد-19) في إیران إلى 70 ألفا و966 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين ملیونا و923 ألفا و81 حالة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و 381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 040 ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.