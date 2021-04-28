الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

21 ألفا و713 إصابة و434 وفاة بكورونا في إيران 

كورونا في إيران
كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، 21 ألفا و 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و434 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليونين و459 ألفا و906 إصابات، مشيرة إلى أن هناك 5 آلاف و338 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 434 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد وفيات (كوفيد-19) في إیران إلى 70 ألفا و966 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين ملیونا و923 ألفا و81 حالة.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و 381  حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127  مليونا و 040   ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
 

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.


وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

فيروس كورونا فيروس كوفيد-19 الصحة الايرانية إيران

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟