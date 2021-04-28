عرض مسلسل بين السما والأرض الليلة على التليفزيون المصري

قررت القناة الأولى والفضائية المصرية بالتليفزيون المصري عرض مسلسل بين السما والأرض ابتداء من الليلة عبر شاشاتها.

وشهد مسلسل بين السما والأرض عودة قوية للنجم هاني سلامة لجمهوره بعد غياب منذ تقديمه لمسلسل قمر هادي.

قصة مسلسل بين السما والأرض

ومسلسل بين السما والأرض مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، عبر شبكة قنوات ON ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

مواعيد عرض بين السما والأرض على التليفزيون المصري

وتعرض القناة الأولى والفضائية المصرية المسلسل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع على أن يتم إعادة عرضه مرتين في تمام الساعة العاشرة والربع مساء والساعة الثانية صباحا.

وعرضت قناة ON الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السما والأرض أمس.

وشهدت الحلقة الأخيرة حسم مصير الأبطال العالقين داخل المصعد، بعد أن كشف كل منهم أسراره الدفينة وسقطت الأقنعة بينهم، بعد صدمتهم بوفاة عم شاكر وشعورهم بأن الموت قريب.



وصاحبت الدقائق الأخيرة من المسلسل، أغنية "فات الميعاد" لأم كلثوم، في مزج بين صوت كوكب الشرق والموسيقى الخاصة بمسلسل "بين السما والأرض"، وهي مثل كل أغاني المسلسل من ألحان بليغ حمدي الذي يحمل المسلسل إهداء خاص له، فيما كتبها مرسي جميل عزيز.

تدور أحداث المسلسل المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ في 15 حلقة، ولعب البطولة كل من هاني سلامة وسوسن بدر ومحمد لطفي ومحمود الليثي ودرة ومحمد ثروت ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ونوران وهو من تأليف اسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل .