تشييع جثمان «سيدة قطار سوهاج» في نجع حمادي

شيع عدد محدود من أهالي منطقة الساحل بنجع حمادي شمال قنا، جثمان السيدة سمرة الراوي، والملقبة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، بعد وفاتها بفيروس كورونا بمستشفى حميات سوهاج.

شيعت الجنازة فجر اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قبل أسرتها بعد تسلم جثمانها من محافظة سوهاج.

وكانت السيدة سمرة الراوي، ضمن الناجين من حادث قطار طهطها الذى وقع بمحافظة سوهاج مطلع الشهر الجاري، وبعد تعافيها من آثار الحادث نقلت إلى دار مسنين بسوهاج.

وتوفيت السمرا الراوي المعروفة إعلاميًا بسيدة القطار إثر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد بمستشفى الحميات بمحافظة سوهاج. وكانت قد أصيبت سيدة القطار بفيروس كورونا أثناء تواجدها بدار المسنين في سوهاج، كما أصيبت بالوباء العالمي، من كانت بصحبتها بذات الغرفة بالدار. وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى حميات سوهاج المُخصص للعزل، لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية وتقديم الرعاية اللازمة. ليتفاجئ الجميع بوفاتها منذ قليل إثر إصابتها بعدوى الفيروس اللعين.



يُذكر أن سمرة الراوي 58 سنة استقلت القطار 197 المميز من نجع حمادي ورأت الموت بعينيها كونها كانت تستقل آخر عربة بالقطار واتهمت ولدها بطردها من المنزل فركبت القطار لأن تذكرته رخيصة، وقالت «كنت في العربية الأخيرة من القطر ولما مر على سوهاج فوجئنا بقطر جه صدمنا من الخلف».



وتابعت: «من قوة الصدمة وشدة الذهول ما حسِّيتش بنفسي غير بأقول : يا ولدي تعالي طلّعني هو إيه اللى حصل؟! والجثث والمصابين كانوا من حولي ولما خرجت أُغمى عليَّ ونقلوني إلى أحد المنازل شربت مية فيه ومنه نقلوني للمستشفى». وفي حديثها عن المعاملة التي لقيتها «سمرة» عقب نقلها إلى المستشفى قالت: «تعاملوا معي في المستشفى بكل اهتمام وقدموا لى الأكل والشرب والأدوية والعلاج في مستشفى طهطا العام». وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.