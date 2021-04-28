«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة تستعد لاستقبال مليون جرعة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم".

وأوضح المصدر أن هذه اللقاحات تأتي ضمن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة والسكان مع الاتحاد الدولي للقاحات "جافي"، وتقترب من 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المتنوعة.

وفي ذات السياق أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن مصر في بداية الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن مصر دخلت الموجة الثالثة ونحن الآن في ذروة انتشار الإصابات.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعًا أكثر في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب إهمال المواطنين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وناشد عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المواطنين بضرورة الحرص الفترة المقبلة من زيادة الأعداد للمصابين، لافتًا إلى أن الأعداد ستستمر في الزيادة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، موضحًا أن انكسارها سيكون بتطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية المشددة.

وفي ذات السياق كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن مصر كانت قد استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" حتى الآن، موضحًا أنه الوزارة توسعت في تلقيح المواطنين بعدما تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصبح 350 مركزًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ10 مساءً.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذَّرت وزارة الصحة والسكان من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاعًا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

كما أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.