وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

جمعة: مصر تعد نموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

وأكد أن مصر تعد نموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

ودعا الوزير الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

استعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة قداسات عيد القيامة المجيد، مساء السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنوعت تلك الإجراءات ما بين إقامة القداسات فى كنائس المحافظات ذات المعدل المرتفع للإصابات بلا حضور شعبى، وإقامتها فى كنائس المحافظات ذات المعدل المنخفض بحضور شعبى، بجانب إلغاء استقبالات المهنئين يوم العيد.

وقال المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، إن كل القداسات بما فيها قداس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثانى، ستقام وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، موضحًا أن قداس قداسة البابا لم يعلن بعد تفاصيله أو ترتيبات برنامجه.

وأضاف ، «قداس أكثر من نصف كنائس الجمهورية، ستقام بحضور شعبى بنسبة 25% من سعة كل كنيسة، أى فرد واحد فى كل دكة لضمان التباعد»، والنصف الآخر من الكنائس ستقام فيه القداسات بحضور الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط بلا حضور شعبى».

وذكر القمص موسى: «المحافظات من أسوان إلى سوهاج، 90% من إيبارشياتها استقرت على عدم الحضور الشعبى، ومحافظات القناة الثلاثة وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية لا حضور شعبى، بعض وليس كل إيبارشيات الوجه البحرى سيكون فيها الأمر ما بين حضور عدد محدود من الشعب، وعدم حضور».