الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

جمعة: مصر تعد نموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

وأكد  أن مصر تعد نموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

ودعا الوزير الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

استعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة قداسات عيد القيامة المجيد، مساء السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنوعت تلك الإجراءات ما بين إقامة القداسات فى كنائس المحافظات ذات المعدل المرتفع للإصابات بلا حضور شعبى، وإقامتها فى كنائس المحافظات ذات المعدل المنخفض بحضور شعبى، بجانب إلغاء استقبالات المهنئين يوم العيد.

وقال المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، إن كل القداسات بما فيها قداس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثانى، ستقام وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، موضحًا أن قداس قداسة البابا لم يعلن بعد تفاصيله أو ترتيبات برنامجه.

وأضاف ، «قداس أكثر من نصف كنائس الجمهورية، ستقام بحضور شعبى بنسبة 25% من سعة كل كنيسة، أى فرد واحد فى كل دكة لضمان التباعد»، والنصف الآخر من الكنائس ستقام فيه القداسات بحضور الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط بلا حضور شعبى».

وذكر القمص موسى: «المحافظات من أسوان إلى سوهاج، 90% من إيبارشياتها استقرت على عدم الحضور الشعبى، ومحافظات القناة الثلاثة وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية لا حضور شعبى، بعض وليس كل إيبارشيات الوجه البحرى سيكون فيها الأمر ما بين حضور عدد محدود من الشعب، وعدم حضور».

وزير الأوقاف عيد القيامة 2021 تهنئة الأقباط

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟