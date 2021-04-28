أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16.. منى زكي في أزمة

نرصد خلال هذا التقرير أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 ووقوع الفنانة منى زكي في أزمة، بعد أن ربحت قضية ابنها التي من خلالها تتسلم ابنها بعد أن منحت المحكمة مؤنس حضانة الطفل لمدة 6 أشهر، في ظل رغبة “حازم” الذي يقدم دوره الفنان محمد ممدوح في السفر إلى زوجته بعد تضارب المشاعر لديه وإحساسه بأنه دخل في مشكلة مع زوجته بسبب اتهاماته الكثيرة مما وضع زوجته “هنا” منى زكي في أزمة كبيرة بالغربة.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16

نرصد خلال هذا التقرير أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 بطولة منى زكي، حيث تحاول العودة إلى القاهرة ولكن ما زال الطفل تحت فترة الحضانة بالإضافة إلى تحرك مشاعرها للحظات تجاه مؤنس الذي يقدم دوره الفنان محمد فراج بعد احتضانه في المحكمة بعد الحكم وطلبه الزواج منها فتدخل خلال أحداث الحلقة في حيرة وتوتر كبير.

يتورط حازم مع بدر بصورة كبيرة بعد أن بدأ في إنتاج عسل الأفيون ويلمح له أنه متورط معه حتى لا يتوقف أو يحاول الإفلات منه وتنفيذ رغباته خاصة بعد الحصول على أموال منه.

تدور قصة وأحداث مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد كثيرا مع صعوبة سفر الزوج وسفر الزوجة بمفردها وتعرضها للكثير من الأازمات في الأاراضي الامريكية حتى تضع ابنها وتدخل في ازمات أخرى.

أبطال وصناع مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل “لعبة نيوتن”مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم منى زكي، والفنان محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب "سعدي- جوهر" ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات دي إم سي ودي إم سي دراما، ويبدأ العرض الأول للمسلسل خلال الساعة الثامنة مساء ويعاد مرتين خلال اليوم على أن يعرض عبر قناة دي إم سي دراما بواقع 4 مرات يوميا.