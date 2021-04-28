النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بأطفيح

طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة أطفيح لعدم إجادته السباحة، كما قررت طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم.

- تفاصيل الواقعة

و كان ضباط مركز شرطة أطفيح، قد تلقوا بلاغا من عامل يفيد بغرق نجله بنهر النيل في أطفيح، بإجراء التحريات، وتبين أن المتوفي شاب في العقد الثاني من العمر يدعي «ح. ف»، وأنه يوم الواقعة خرج للهو مع أصحابه و قرروا السباحة بإحدى الترع التابعة لدائرة المركز، ولكون نجله لا يجيد السباحة قد جرفه التيار وتعرض للغرق بعد ذلك ولقي مصرعه في الحال.

وبالاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وبعد مرور ما يقرب من يومين تم العثور على جثته وانتشالها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، و التي أصدرت قرارها المتقدم.