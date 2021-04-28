رسميا.. موعد أجازة عيد العمال 2021

تصدر موعد أجازة عيد العمال 2021 ، محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الفوري من قبل رئاسة الوزراء عن موعد أجازة عيد العمال.

موعد أجازة عيد العمال 2021

وتقدم “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء، موعد أجازة عيد العمال 2021 ، والذي يوافق السبت 1 مايو 2021 ، حيث تكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعي الخاص والحكومة، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في بيان عاجل، كما يستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

ولكن هذا العام تقتصر الاحتفالات جميعا بالمنزل وليس بالتجمعات وحين تسمح الدولة بالتجمعات تبقي على أعداد محدودة لا تتجاوز تقريبا الـ10 أفراد وتكون في الأماكن المفتوحة، ويرجع ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

بدايه عيد العمال

وتعود الاحتفالية بعيد العمال الي القرن الـ 19 إلى أمريكا وكندا واستراليا.

فقبل الإعلان عن هذا اليوم بسنوات، كانت شيكاغو في القرن التاسع عشر تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون، وبشكل خاص في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات.

وكانت بداية عيد العمال يوم 21 ابريل 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا.

وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في 5 سبتمبر 1882 في مدينة نيويورك.

أثمر نضال العمال في كندا قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية لنشاط الاتحاد عام 1872.

واخيرا تحتفل مصر في يوم 1 مايو يحتفل بيوم العمال من كل عام حتي الآن.