الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزامنًا مع رمضان.. تيسير زواج 730 فتاة يتيمة بالشرقية

زواج 730 فتاة يتيمة
زواج 730 فتاة يتيمة

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك دعمت الأورمان زواج 730 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجا، بمحافظة الشرقية.

وأوضح شعبان أنه مؤخرا، أطلقت الجمعية مبادرة خير بالتقسيط والتي من خلالها يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمدة 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين.

وأكد شعبان أن "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار شعبان إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج 19893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (730) فتاة فى محافظة الشرقية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وكانت جمعية الأورمان، بالتعاون مع شركة أورنج، قد وزعت من خلال مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية، كراتين المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بعزبة التل مركز كفر صقر وعزبة التل مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وأكد شعبان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بواقع 5200 كرتونة، للأسر المستحقة بالمحافظة.

رمضان زواج محافظة الشرقية التضامن مبادرة محافظات الجمهورية التبرع التكافل الاجتماعي جمعية الأورمان

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