مناقصة لتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية بمشروع الإسكان القومي بالعبور

بعد سحبها من إحدى شركات قطاع الأعمال

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية للمنشآت والمصانع والمباني العامة ذات فئة التصنيف الخامسة، وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع التغذية الكهربائية للعمارات بمشروع القومي للإسكان بالحي الثامن بمدينة العبور إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه تم سحب المشروع من شركة "إيليجكت" إحدى شركات قطاع الأعمال العام على أن تستكمل شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد الأعمال المتبقة من بمشروع تغذية الكهربائية.

مواصفات الفنية لتنفيذ مناقصة العبور للإسكان القومي

وفيما يخص الشروط المواصفات الفنية، أشار اتحاد المقاولين، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف اتحاد المقاولين، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 19 مايو المقبل بمقر الجهاز، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو بمقر الجهاز.

ونوه اتحاد المقاولين، بأنه سيتم إخطار المقبولين فينا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق ، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 ولائحته التنفيذية .

تنويه بتغير مواصفات لمناقصة بني سويف الجديدة

كما خاطب اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الشركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال شبكة كهرباء منطقة الإسكان الأكثر تميزا بمنطقة الـ17 فدان بامتداد مركز مدينة بني سويف .

ونوه جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، انه تم تعديل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة التى تم طرحها بتاريخ 32 مارس للعام الحالى 2021 ، على أن يصبح قيمة التأمين 600000 الف جنية بدلا من قيمة التأمين 950000 الف جنية ، لافتا أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظيرا سداد 799 جنيهاً بدلامن 2000 جنيه.

وأوضح أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 26 مايو المقبل بدلا من يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل.