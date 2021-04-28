بعد أيام من تغيبه.. العثور على طفل قرية سنهوت غريقا برشاح القرية

عثر أهالي قرية سنهوت، التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، على جثمان طفل متغيب منذ عدة أيام، داخل رشاح في محيط القرية، بعد أن استمر البحث عنه من وقت اختفاءه.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثمان طفل يدعى “ محمد عبد الله أبو الفتح ”، يبلغ من العمر 6 سنوات، في رشاح قرية سنهوت، قرب مفارق السعديين.

و تبين أن الطفل متغيب منذ عدة أيام، وقامت أسرته بالبحث عنه في كل مكان، إلى أن تم العثور عليه غارقا.

ومن جانبه قال الكابتن إيهاب المالحى، مؤسس مبادرة غواصين الخير، إنه تم دعوة الغواصين من محافظة الشرقية، للبحث عنه فى المياة لانتشاله، لافتا إلى أنه قد كان هناك احتمالية لكونه تائها وليس غريقا، بعد ان تأخر ظهور جثمانه، إلى أن عثر الأهالى على جثمانه غريقا فى المياه، فيما شهدت القرية حالة من الحزن على وفاة الطفل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

و فى ذات السياق أصيبت طفلة عمرها عامين، من محافظة الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، بعد سقوطها من أعلى الطابق الثاني من منزلها الكائن بمركز كفر صقر، و تم تحويلها من مستشفى كفر صقر المركزى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لعدم استقرار حالتها الصحية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول " نور س أ "عامين، من قرية أبو الشقوق، دائرة المركز، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين سقوط الطفلة من الطابق الثاني بمنزلها بقرية أبو الشقوق دائرة مركز كفر صقر، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.