الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد أيام من تغيبه.. العثور على طفل قرية سنهوت غريقا برشاح القرية

الطفل الغريق
الطفل الغريق

عثر أهالي قرية سنهوت، التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، على جثمان طفل متغيب منذ عدة أيام، داخل رشاح في محيط القرية، بعد أن استمر البحث عنه من وقت اختفاءه.

 تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثمان طفل يدعى “ محمد عبد الله أبو الفتح ”، يبلغ من العمر 6 سنوات، في رشاح قرية سنهوت، قرب مفارق السعديين.

و تبين أن الطفل متغيب منذ عدة أيام، وقامت أسرته بالبحث عنه في كل مكان،  إلى أن تم العثور عليه غارقا.

ومن جانبه قال الكابتن إيهاب المالحى، مؤسس مبادرة غواصين الخير، إنه تم دعوة الغواصين من محافظة الشرقية، للبحث عنه فى المياة لانتشاله، لافتا إلى أنه قد كان هناك احتمالية لكونه تائها وليس غريقا، بعد ان تأخر ظهور جثمانه، إلى أن عثر الأهالى على جثمانه غريقا فى المياه، فيما شهدت القرية حالة من الحزن على وفاة الطفل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

و فى ذات السياق أصيبت طفلة عمرها عامين، من محافظة الشرقية، باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، بعد سقوطها من أعلى الطابق الثاني من منزلها الكائن بمركز كفر صقر، و تم تحويلها من مستشفى كفر صقر المركزى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لعدم استقرار حالتها الصحية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  بلاغًا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول " نور س أ "عامين، من قرية أبو الشقوق، دائرة المركز،  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين سقوط الطفلة من الطابق الثاني بمنزلها بقرية أبو الشقوق دائرة مركز كفر صقر، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

امن الشرقية طفل مياه محافظة الشرقية مركز شرطة منيا القمح سنهوت انتشال

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟