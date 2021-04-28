تفاصيل تكوين خلية أنصار بيت المقدس الإرهابية

بعد عرضها في «الاختيار2 »

تناولت حلقات مسلسل الاختيار2، نجاح الجهات الأمنية في كشف عناصر وخلايا تنظيم بيت المقدس الإرهابي، والقبض على أعضائه لقيامهم بعمليات إرهابية، ونسرد في هذا التقرير تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية والاتهامات الموجهة لمؤسس التنظيم.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، تأسس قبل عام 2010 على يد توفيق فريج زيادة، الذى دعم التنظيم فى سيناء ومدن القناة.

- تفاصيل إنشاء التنظيم

وفى 25 فبراير 2011 خرج القيادي الثاني للتنظيم محمد على عفيفي من المعتقل بقرار عفو، والتقى المتهمان واتفقا على تأسيس 8 خلايا للتنظيم بجميع أنحاء الجمهورية، على أن يتولى «فريج» القيادة فى مدن القناة، ويتولى «عفيفي» القيادة فى 8 محافظات، هي (القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة، والجيزة، والقليوبية- وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وقنا، والإسماعيلية، والشرقية).

ووجهت النيابة للمتهم الأول توفيق فريج أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- الاتهامات التي وجهت للتنظيم وأعضائه

وأنه أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنصار بيت المقدس التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت للمتهمين من الثاني حتى العاشر، أنهم تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى الثانى بمعاونة الثالث إنشاء وتأسيس وإدارة خلايا الجماعة، خارج نطاق سيناء ومدن القناة وإصدار التكليفات لأعضائها ،وتولى الرابع بمعاونة الخامس إنشاء وتأسيس وإدارة خلية كتائب الفرقان المنبثقة عنها وإصدار التكليفات لأعضائها، وتولى السادس تدريب أعضاء الجماعة وإعدادهم بدنياً، وتولى السابع تسليحها وتوفير أوجه دعمها، وتولى الثامن الجانب الفكرى لها، وتولى التاسع والعاشر إعداد وتدريب أعضائها عسكرياً، لتنفيذ أغراضها.