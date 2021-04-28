سارة عبد الرحمن تنتهي من تصوير «ماما حامل»

انتهت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن من تصوير مشاهدها في فيلم “ماما حامل” والذي بدأ تصويره مطلع العام الجاري، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال عيد الفطر المقبل.

فيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربي.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

وكانت ليلى علوى قد شاركت قبل شهر رمضان في بطولة حكاية "ست الهوانم"، من حكايات مسلسل "زي القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبري عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية وقت عرضه ومن المقرر أن تستأنف شركة سينرجي تصوير باقي حكايات المسلسل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.



من جهة أخرى شاركت سارة عبد الرحمن في فيلم ساعة شيطان أمام النجم باسم سمرة، مصطفى أبوسريع، محمد عز، إلهام عبدالبديع، خالد الصاوي، ملك قورة، أحمد سلطان، إسلام إبراهيم، رحمة حسن، منى ممدوح، تأليف د. أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت.

كما شاركت سارة عبد الرحمن من قبل في عدد من المسلسلات والاعمال السينمائية منها "هروب اضطراري" بطولة أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة ومصطفى خاطر، من إخراج أحمد خالد موسى، وفيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسني ونور اللبنانية، وهو من إخراج محمد سامي.

وشاركت أيضا في مسلسل "الوصية" و"30 ليلة وليلة" و"وعد" و"سلسال الدم".