جامعة الإسكندرية: استمرار الدراسة بنظام الهجين وانتهاء الـ«ميد تيرم» قبل العيد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض على ضرورة الاستمرار فى إتباع الأجراءات الاحترازية وتوخي الحذر في الفترة الحالية.

ودعا «قنصوة» كافة منتسبى الجامعة بضرورة تلقى تطعيم كورونا كونه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الفيروس، كما دعا قنصوه كافة العمداء بضرورة الإنتهاء من أعمال إمتحانات الـ midterm للفصل الدراسي الثاني قبل عيد الفطر المبارك، والإنتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب، والإستمرار فى الدراسة بنظام الـهجين مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بصرامة وحزم وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الذين يسدد عنهم الرسوم الدراسية من خلال صندوق التكافل الطلابى بالجامعة من دفع باقي المصروفات الإدارية المقررة بالجامعة، مع مراعاة الآثار المترتبة على هذا القرار.

كما وافق المجلس على مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كليتى الطب والعلوم ( وحدة الميكروسكوب الالكتروني)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة روسيا للتربية البدنية والشباب والسياحة، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة JICA.

ووافق المجلس على إضافة مقرر اختياري بعنوان "سكان مصر والتنمية المستدامة" ليكون أحد المقررات الإختيارية كمتطلب جامعة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة، كما وافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة استاذ و8 إلى وظيفة استاذ مساعد، وتعيين 16 مدرس، ومنح 24 درجة دكتوراة، و41 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية