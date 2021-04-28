الموافقة على التنازل عن الانتفاع بالأراضي للغير أو للورثة ببلطيم

في الجلسة الشهرية لـ «تنفيذي كفر الشيخ»

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي بجلسته الشهرية، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، و ياسر سعد خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي على إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضي للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم في ضوء الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية في الاجتماع المؤرخ في 13 مارس 2021 م، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد نجيب محي إمام الشناوي، على مدرسة دقميرة للتعليم الاساسي بقرية دميرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود محمد إبراهيم الصاوي، على المدرسة الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية كفر الشيخ.

- الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية السالمية

ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار التخصيص رقم 497 بتاريخ 28 يناير 2020، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه إلى دور أرضي علي نفقة الهيئة، على أن يتم تقدير مقابل حق الانتفاع للأرض بمعرفة اللجان المختصة، والموافقة على تخصيص مساحة 402.5 م أرض ملك الوحدة المحلية لقرية أبوغنيمة بمركز ومدينة سيدي سالم، لإقامة دار مناسبات عليها، والتي صدر لها رخصة هدم رقم 4 بتاريخ 11 فبراير 2021 م، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 80 م٢ أملاك دولة بقرية القليعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكفر الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها.



- تعديل قرار التخصيص الخاص بمدرسة سخا الرسمية للغات



كما وافق المجلس التنفيذي على تحويل قطعة أرض بالقطعة 78 مساحتها 130 م٢ بقرية ابطو بمركز ومدينة دسوق من منافع عمومية إلى أملاك دولة خاصة، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 181 لسنة 2021 م الخاص بمدرسة سخا الرسمية للغات، لتعديل المساحة من 1653م٢ إلى 1549.8م٢ طبقاََ لشهادة الصلاحية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 6 أفدنة و6 قيراط و3.5 سهم بحوض الرزق زمام جمعية مطوبس بمركز ومدينة مطوبس، والتي تم شرائها من ملاكها بمعرفة الوحدة المحلية، لتوسعة محطة رفع صرف صحي بمدينة مطوبس.

