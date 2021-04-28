«جونسون»: لم أقل إن آلاف الجثث أفضل من إغلاق جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاربعاء، لست كاذبا ولم أقل إن آلاف الجثث أفضل من إغلاق جديد، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لانتقادات لاذعة و ضغوطا متزايدة بعد مزاعم جديدة بأنه أخبر مساعديه بأنه يفضل أن تتكدس الجثث بسبب فيروس كورونا على فرض إغلاق آخر في البلاد، وهو التصريح الذي نفاه رئيس الوزراء البريطاني.

وكان جونسون قد جادل أيضا خلال نقاش حكومي في سبتمبر الماضي بأن عمليات الإغلاق كانت "جنونية" بسبب التأثير الشديد على الاقتصاد.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن ذلك يأتي وسط ضجة متزايدة بعد أن ورد أن عددا من المصادر نقلت عن جونسون قوله إنه مستعد لترك "الجثث تتراكم" بدلا من الأمر بفرض إغلاق ثالث.

غير أن رئيس الوزراء قد وصف هذا الادعاء بأنه "هراء كامل".

وأضافت الصحيفة أن جونسون يسعى لتهدئة الوضع المعلق بتصريحه المزعوم في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يطلب من زملائه التركيز على قضايا اليوم ، مثل كوفيد-19 والاقتصاد.

زلة لسان

ويلاحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصريح منسوب له قبل أشهر، استخدم فيه لفظا نابيا للتعبير عن استحالة الإغلاق بسبب كورونا.

ونسبت صحف بريطانية لجونسون "زلة لسان" قبل أشهر؛ حين قال إنه يفضل أن "تتكدس الجثث بالآلاف" على أن يأمر بإغلاق اجتماعي واقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر، لم تحددها، قولها إنه في أكتوبر، بعد فترة وجيزة من الموافقة على إجراءات العزل الثانية، قال جونسون أمام اجتماع في داوننج ستريت: "لا مزيد من عمليات الإغلاق... لتتكدس الجثث بالآلاف"، مستخدما لفظا نابيا في وصف عمليات الإغلاق.

ودفاعا عن جونسون نفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الإثنين، بشكل قاطع صحة التقارير التي نسبت لرئيس الوزراء هذا التصريح.

وقال وزير الدفاع لشبكة "سكاي نيوز": "هذا ليس صحيحا لقد نفاه الجميع فعليا وبشكل قاطع، مضيفا أن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة.

وفي شجبه لاتهام جونسون بمثل هذه التصريحات، قال والاس: "دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة. مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر".