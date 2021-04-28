الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موعد إجازة شم النسيم 2021

أرشيفية
أرشيفية

موعد اجازة شم النسيم 2021، تصدر محركات البحث العالمي وايضا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حول موعد إجازة شم النسيم 2021، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

 

موعد أجازة شم النسيم 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 28-4-2021، موعد أجازة شم النسيم 2021 والذي اقرته الدولة ليكون موعد اجازة شم النسيم هو يوم الاثنين الموافق 3 مايو القادم.

 

شم النسيم " عيد الربيع"

يسمى في مصر بعيد شم النسيم من الاحتفالات والتقاليد المصرية  القديمة، التي عاصرها المصريون منذ قديم الأزل، ويشتهر الاحتفال بذلك اليوم بتناول "الفسيخ والأسماك المملحة، وتلوين البيض والبصل والخس" الذي يرمز للحياة الجديدة، وتنحصر مظاهر الاحتفال على مأكولاته التي توارثها الأجيال منذ أكثر من 4 آلاف عام.

 

موعد إجازة شم النسيم 

يشار إلى أن موعد إجازة شم النسيم يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يأتي يوم شم النسيم في يوم 21 من رمضان المبارك، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للقطاعين الحكومي و الخاص وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت من قبل أنه سوف يتم ترحيل كافة الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، وذلك للحفاظ على مسيرة العمل، لذلك فإنه من المتوقع أن تكون اجازة شم النسيم يوم الخميس الموافق 6 مايو.

ولكن هذا العام تقتصر الاحتفالات جميعا بالمنزل وليس بالتجمعات وحين تسمح الدولة بالتجمعات تبقي علي اعداد محدودة لا تتجاوز تقريبا الـ10 أفراد وتكون في الأماكن المفتوحة، ويرجع ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد  (كوفيد19-) الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و 381  حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127  مليونا و 040   ألفا و 432 حالة.

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