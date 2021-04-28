النمسا ترسل مساعدات طبية عاجلة للهند لمواجهة أزمة كورونا

قررت النمسا إرسال مساعدات طبية ودوائية عاجلة إلى الهند بقيمة مليوني يورو لمواجهة الوضع الصحي الكارثي في البلاد جراء الانتشار السريع وغير المسبوق لفيروس كورونا.



وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن المساعدات العاجلة سيتم صرفها من الصندوق الحكومي المخصص للكوارث بالخارج، وسيوجه إلى شراء الأدوية واللقاحات لمساعدة الحكومة الهندية في مكافحة الوباء.



وأشار إلى أن التسليم سيتم خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن وضع الجائحة في الهند مأساوي، حيث إن صور المأساة هناك هزت المشاعر الإنسانية لكل إنسان حول العالم، مشددا على حاجة الهند الماسة إلى تضامن ومساعدة المجتمع الدولي.



النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند

كما قررت النمسا اليوم حظر السفر والطيران من وإلى الهند بسبب انتشار الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس.



وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين من الهند بالحجر الصحي وإجراء فحوصات الفيروس.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزام أي شخص زار الهند في الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحي عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في النمسا.



وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا ، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.



وذكر الوزير أن السلالة الهندية المتحورة الجديدة تعتبر أخطر من سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الشكل أكثر فتكًا من الطفرات السابقة ، مشيرا إلى أنه فقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالات كورونا المتحورة الأخرى المنتشرة في الهند أيضا.

انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.