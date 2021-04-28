النمسا ترسل مساعدات طبية عاجلة للهند لمواجهة أزمة كورونا
قررت النمسا إرسال مساعدات طبية ودوائية عاجلة إلى الهند بقيمة مليوني يورو لمواجهة الوضع الصحي الكارثي في البلاد جراء الانتشار السريع وغير المسبوق لفيروس كورونا.
وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن المساعدات العاجلة سيتم صرفها من الصندوق الحكومي المخصص للكوارث بالخارج، وسيوجه إلى شراء الأدوية واللقاحات لمساعدة الحكومة الهندية في مكافحة الوباء.
وأشار إلى أن التسليم سيتم خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن وضع الجائحة في الهند مأساوي، حيث إن صور المأساة هناك هزت المشاعر الإنسانية لكل إنسان حول العالم، مشددا على حاجة الهند الماسة إلى تضامن ومساعدة المجتمع الدولي.
النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند
كما قررت النمسا اليوم حظر السفر والطيران من وإلى الهند بسبب انتشار الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس.
وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين من الهند بالحجر الصحي وإجراء فحوصات الفيروس.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزام أي شخص زار الهند في الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحي عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في النمسا.
وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا ، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وذكر الوزير أن السلالة الهندية المتحورة الجديدة تعتبر أخطر من سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الشكل أكثر فتكًا من الطفرات السابقة ، مشيرا إلى أنه فقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالات كورونا المتحورة الأخرى المنتشرة في الهند أيضا.
انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.