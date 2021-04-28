الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 34 طن «أرز مسوس» في أسواق سوهاج

ضبط أرز مسوس
ضبط أرز مسوس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية للتأكد من مدى سلامة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه أوضح محمد حسن مدير مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه تم تنفيذ حملة على الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، أسفرت عن ضبط 34 طن أرز به سوس ونسبة تكسير عالية غير مسموح بها، ومن الفحص الظاهرى وجد أن الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير مكتب مراقبة الأغذية بالمديرية، سحب عينات من كمية الأرز المضبوطة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص المعملي وبيان عما إذا كان بها بكتيريا أو ميكروبات من عدمة وتم ضبط الكمية و التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وحرر بذلك محضر بقسم شرطة طهطا رقم ٣٦٤٨ جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021.

وأضاف زكريا سرور مراقب أول الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، أن نتائج العينات التى تم سحبها وردت تفيد زيادة نسبة الكسر ثلاثة أضعاف الحد الاقصى ومن المتضح أنها من الدرجة الثالثة للارز ومعروضه على أنها من الدرجة الأولى للارز مما يعتبر خداع وتدليس للمستهلكين و غشا تجارياً ومخالفا للقانون وتم التحفظ على المضبوطات وتم عمل محضر يحمل رقم ٣٦٤٨ جنح قسم شرطة طهطا.

وأشار”حسن” إلى أن الحملة تمت بإشراف من عبدالرؤوف المغربي، زكريا سرور مراقبي اول الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، سعد سعيد أمين مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بطهطا.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات اللؤاء طارق الفقى محافظ سوهاج، الدكتورة كريمة محمد حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة غادة أحمد محمد مدير عام المديرية والقسم الوقائي، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمصانع وضبط المخالفين.

محافظة حملة عينات محضر تكثيف

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟