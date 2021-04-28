ضبط 34 طن «أرز مسوس» في أسواق سوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية للتأكد من مدى سلامة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه أوضح محمد حسن مدير مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه تم تنفيذ حملة على الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، أسفرت عن ضبط 34 طن أرز به سوس ونسبة تكسير عالية غير مسموح بها، ومن الفحص الظاهرى وجد أن الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير مكتب مراقبة الأغذية بالمديرية، سحب عينات من كمية الأرز المضبوطة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص المعملي وبيان عما إذا كان بها بكتيريا أو ميكروبات من عدمة وتم ضبط الكمية و التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وحرر بذلك محضر بقسم شرطة طهطا رقم ٣٦٤٨ جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021.

وأضاف زكريا سرور مراقب أول الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، أن نتائج العينات التى تم سحبها وردت تفيد زيادة نسبة الكسر ثلاثة أضعاف الحد الاقصى ومن المتضح أنها من الدرجة الثالثة للارز ومعروضه على أنها من الدرجة الأولى للارز مما يعتبر خداع وتدليس للمستهلكين و غشا تجارياً ومخالفا للقانون وتم التحفظ على المضبوطات وتم عمل محضر يحمل رقم ٣٦٤٨ جنح قسم شرطة طهطا.

وأشار”حسن” إلى أن الحملة تمت بإشراف من عبدالرؤوف المغربي، زكريا سرور مراقبي اول الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، سعد سعيد أمين مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بطهطا.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات اللؤاء طارق الفقى محافظ سوهاج، الدكتورة كريمة محمد حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة غادة أحمد محمد مدير عام المديرية والقسم الوقائي، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمصانع وضبط المخالفين.