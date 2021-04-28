مخبز الخير بدهتورة.. يوزع الخبز مجانا طوال شهر رمضان

صاحبه أكد أنها تجارة مع الله لمساعدة غير القادرين

اشتهر مخبز الخير بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، حيث يطلق مبادرته سنويًا بتوزيع حصته اليومية من الخبز المُدعم بالمجان طوال شهر رمضان، وينظم محمود الصيري، صاحب المخبز، هذه المبادرة كل عام فى شهر رمضان، وأطلق عليها "مبادرة الخير فى شهر الخير"، وذلك لمساعدة أهالي القرية ورفع العبء عنهم بتوفير الخبز مجانًا طوال الشهر، وبدون أي مقابل.

فقط يقوم أهالي القرية بتمرير بطاقة التمرين في ماكينة المخبز، ويحصلون على ما يحتاجونه من خبز دون دفع أي مقابل، وذلك للعام الرابع على التوالى، حتى أصبحت تلك المبادرة أحد أساسيات الشهر الكريم بالنسبة له ولعائلته والقرية بأكملها.

- الصيري: ورثت المهنة عن أفراد عائلتي

وأوضح صاحب المخبز لـ "الدستور"، أنه يعمل فى هذه المهنة منذ سنوات بعيدة وقد ورث المهنة عن بعض أفراد عائلته، و يعد مخبزه أحد أقدم المخابز داخل القرية ويقصده المئات من المواطنين يوميًا، لتميزه في المنتج ومراعاته لإتقان العمل وكذلك بسبب المعاملة الطيبة بينه وإخوته من جانب وبين الأهالي من جانب آخر.

وأضاف، كنت أعمل فى إحدى الشركات منذ عدة سنوات، وعندما قررت الاستقرار فى قريتى وترك العمل لدي الغير، أنشئت المخبز لخدمة أهالي القرية وذلك لوجود مخبز واحد فقط وقتها، و ولم يكن يكفى احتياجات القرية والقرى المجاورة والعزب التابعة، وبالفعل نجحت فكرة المخبز ونجحنا في توفير الخبز الجيد في القرية، وأرحنا أهلها مشقة السفر إلى المدينة يوميا لشراء الخبز المدعم.

- فكرة المبادرة

أشار إلى انه منذ أن قرر هو وإخوته إطلاق تلك المبادرة جاءه الرزق من حيث لا يحتسب، موضحًا أنه منذ هذا الوقت وأخذ عهدا على نفسه بتنفيذ تلك المبادرة كل عام لأهالي القرية والقرى المحيطة، مشيرًا إلى أن أشقائه اقترحوا عليه أن يقوموا بتنفيذ مبادرة أخرى، وهى شراء السلع الغذائية وتجميعها فى كراتين وإعادة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى القرية، وذلك تزامنًا مع عدة مبادرات لأهالي وشباب القرية.

- مبادرات خيرية متنوعة

و أشار إلى المبادرة ليست الأولى فى نفس القرية حيث سبقه عدة مبادرات مثل المطبخ الخيري بدهتورة التابع لجمعة دهتورة الخيرية التي سبق وسلطت "الدستور" الضوء عليه فى الأسبوع الماضي، و أكد القائمون عليه إن التبرعات تنهال عليه من أهالي القرية الموجودين بها والعاملين بالخارج، لتجهيز الوجبات الساخنة وتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، وأن التبرعات عبارة عن السلع الغذائية التي يقومون بطهيها وتوزيعها ساخنة على الأسر المحتاجة لتناول وجبة الإفطار والحلويات، وأنهم نجحوا في توزيع أكثر من 150 وجبة يومية خلال رمضان.

مخبز الخير بزفتي

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