النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند بسبب تفشي كورونا

النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند بسبب تفشي كورونا
قررت النمسا اليوم حظر السفر والطيران من وإلى الهند بسبب انتشار الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد بشكل حاد هناك وذلك اعتبارا من غد الخميس.
وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين من الهند بالحجر الصحي وإجراء فحوصات الفيروس.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزام أي شخص زار الهند في الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحي عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في النمسا.
وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا ، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وذكر الوزير أن السلالة الهندية المتحورة الجديدة تعتبر أخطر من سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الشكل أكثر فتكًا من الطفرات السابقة ، مشيرا إلى أنه فقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالات كورونا المتحورة الأخرى المنتشرة في الهند أيضا.
انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الدول فشلت في الاتحاد لتوفير استجابة عالمية مناسبة لمنع تفشي فيروس كورونا "المأساوي" الذي اجتاح الهند، كما خص بالذكر الدول الأكثر ثراء لفشلها في توفير الوصول العادل إلى الرعاية الصحية حول العالم.
وأضاف فاوتشي -في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية ونقلتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الوضع في الهند قد سلط الضوء على عدم المساواة العالمية، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة التي ستتم بها الاستجابة بشكل مناسب لوباء عالمي هي عبر الاستجابة العالمية، وتعني الاستجابة العالمية المساواة في جميع أرجاء العالم.