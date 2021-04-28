النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند بسبب تفشي كورونا

قررت النمسا اليوم حظر السفر والطيران من وإلى الهند بسبب انتشار الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد بشكل حاد هناك وذلك اعتبارا من غد الخميس.



وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين من الهند بالحجر الصحي وإجراء فحوصات الفيروس.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزام أي شخص زار الهند في الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحي عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في النمسا.



وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا ، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.



وذكر الوزير أن السلالة الهندية المتحورة الجديدة تعتبر أخطر من سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الشكل أكثر فتكًا من الطفرات السابقة ، مشيرا إلى أنه فقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالات كورونا المتحورة الأخرى المنتشرة في الهند أيضا.

انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الدول فشلت في الاتحاد لتوفير استجابة عالمية مناسبة لمنع تفشي فيروس كورونا "المأساوي" الذي اجتاح الهند، كما خص بالذكر الدول الأكثر ثراء لفشلها في توفير الوصول العادل إلى الرعاية الصحية حول العالم.



وأضاف فاوتشي -في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية ونقلتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الوضع في الهند قد سلط الضوء على عدم المساواة العالمية، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة التي ستتم بها الاستجابة بشكل مناسب لوباء عالمي هي عبر الاستجابة العالمية، وتعني الاستجابة العالمية المساواة في جميع أرجاء العالم.