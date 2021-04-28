«تاج الدين»: لا أعراض جديدة لكورونا وأغلب المصابين يعالجون منزليًا

مستشار الرئيس : أغلب حالات كورونا تعالج منزليا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن مصر حاليا في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وأنه لم يتم رصد أي أعراض مختلفة عن الموجتين السابقتين من الفيروس.



وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن المصابين تختلف حدة الأعراض بالنسبة لهم حتى الآن، موضحا أن الأعراض بداية من أعراض البرد العادية، وفقدان حاستي الشم والتذوق، أو بعض الأمراض الباطنية أو التنفسية، مؤكدا أن أغلب الحالات تعالج منزليا من خلال بروتوكول العلاج فقط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 168665 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 224517 من ضمنهم 168665 حالة تم شفاؤها، و 13168 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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