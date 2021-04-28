الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العمل الدولية» تدعو لمزيد من حماية الموظفين بزمن كورونا

كورونا
كورونا

 دعا تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى توافر المزيد من إجراءات الحماية والوقاية للموظفين للقيام بوظائفهم بأمان والذين يعملون وسط جائحة كورونا.


وأكد التقرير الذي صدر تحت عنوان "توقع الأزمات والاستعداد لها ومواجهتها" على ضرورة تقليل المخاطر التي يتعرض لها الجميع في مكان العمل، في حالة طوارئ صحية مستقبلية، وقال التقرير: "فلنستثمر الآن في أنظمة سلامة وصحة مهنية قادرة على مواجهة الأزمات".


وحسب المركز الإعلامي للمنظمة الدولية في جنيف، أشار التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، إلى أن 7000 عامل صحي قد لقوا حتفهم منذ اندلاع الأزمة، في حين أن 136 مليونًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية معرضون لخطر الإصابة بكوفيد-19 من خلال عملهم.


وسلط تقرير المنظمة الدولية الضوء على ضغوط الصحة العقلية المرتبطة بالجائحة، حيث كشف أن واحداً من كل خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، أُصيب بأعراض اكتئاب وقلق.


وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى الأدوار الحاسمة التي لعبتها الأطر والمؤسسات التنظيمية خلال الجائحة عبر التوجيه القوي في مكان العمل المدعوم بالإنفاذ، ويدعو إلى تنسيقها مع خطط الطوارئ الوطنية للأزمات.


وأكد التقرير على تأثر العديد من أماكن العمل بجائحة كوفيد- 19، حيث يعمل الموظفون في بيئات مغلقة أو يقضون وقتًا على مقربة من بعضهم البعض- بما في ذلك أماكن الإقامة المشتركة أو وسائل النقل، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن العمل عن بُعد كان ضروريا للحد من انتشار الفيروس، فقد طمس أيضًا الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الخاصة، مما زاد من الضغط النفسي على الناس.


وأفاد التقرير أن 65 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية التي قامت بها منظمة العمل الدولية وشبكة مجموعة العشرين للسلامة والصحة المهنية والتي ركزت على السلامة المهنية، بأنه كان من الصعب الحفاظ على معنويات العمال أثناء العمل عن بعد.


وذكر التقرير أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غالباً ما تجد صعوبة في تلبية المتطلبات الرسمية للسلامة في العمل لأن الكثير منها يفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع التهديدات التي تشكلها الجائحة.


وانتهى تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن معايير العمل الدولية تشجع على الحوار الاجتماعي باعتباره أفضل طريقة لضمان تنفيذ وقبول الإجراءات والبروتوكولات للحماية بشكل فعال.

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