5154 إصابة بكورونا في الإمارات والتشيك وأفغانستان

سجلت وزرات الصحة في الإمارات والتشيك وأفغانستان فيما يقرب من 5154 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم ، تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 516 ألفا و301 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وا م" عن الوزارة قولها" إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1580 حالة، بينما تعافت 1551 حالة؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء497 ألفا و140 حالة.

التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 3 آلاف و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغ أكثر من مليون و600 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد أكثر من 29 ألف حالة.

أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم ، أنه تم تسجيل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 59 ألفا و576 حالة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2618 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 52 ألفا و974 شخصا، وذلك بعدما تعافى 180 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.