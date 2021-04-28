الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

دعاء الاعتكاف في رمضان.. تعرف على شروطه وسننه وفضله

أرشيفية
أرشيفية

يرغب الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة في الاعتكاف في رمضان ومعرفة دعاء الاعتكاف، وسننه وشروطه، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة، حيث  يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأيام قليلة وتبدأ العشر الأواخر من الشهر، حيث يريد الكثير منهم في معرفة ما يتعلق بالاعتكاف، حيث يفضل العديد من المسلمين الاعتكاف خلال العشر الأواخر.

 

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة جميع ما يتعلق بالاعتكاف، للمسلمين الذين يرغبون في قضاء العشر الأواخر من شهر رمضان.

 

دعاء الاعتكاف في رمضان.. تعرف على شروطه وسننه وفضله

 

وفقا لما أوضحه علماء الدين، فإن الاعتكاف في رمضان ليس له ذكر مخصوص ولا دعاء معين، ولا فعل آخر سوى المكث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه.

ويستحب للمعتكف الانشغال بالصلاة وتلاوة القرآن، والذكر، ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يُكثر الكلام لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ويجتنب الجدال والسباب والفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا بأس بالكلام لحاجة ومحادثة غيره.

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مكان الاعتكاف في شهر رمضان

وحول مكان الاعتكاف فإنه لا يصح إلا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لاسيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر.

 

شروط الاعتكاف في رمضان 


هناك عدد من شروط الاعتكاف إذا خالفها المعتكف يبطل اعتكافه: الخروج من المسجد  يبطل الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة، ومباشرة النساء، ومنها الجماع، فهذا الأمر يبطل الاعتكاف، بالإضافة إلي الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد، وقضاء العدة وذلك إذا توفي زوج المعتكفة وهي في المسجد وجب عليها الخروج لقضاء العدة في منزلها.  والردّة عن الإسلام  فإن من شروط الاعتكاف الإسلام، فيبطل اعتكاف المرتد .

 

حكم الاعتكاف في شهر رمضان


أجمع المسلمون على أن حكم الاعتكاف في شهر رمضان مستحب وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان.

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