إندونيسيا تسجل 5 آلاف و241 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية اليوم الأربعاء، تسجيل 5 آلاف و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا - وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) - أن العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد - 19) المؤكدة ارتفع إلى مليون و657 ألفا و35 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 45 ألفا و116 حالة وفاة.



وأوضحت أن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا ارتفع ليصل إلى مليون و511 ألفا و417 شخصا.



يذكر أن إندونيسيا تعد الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

إندونيسيا تفرض قيودًا على المسافرين القادمين من الهند

وفي نفس السياق، أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو أن بلاده ستوقف إصدار التأشيرات للأجانب الذين سافروا إلى الهند خلال الـ14 يوما الماضية، لمنع السلالات المختلفة من فيروس كورونا المستجد من الانتشار في البلاد.

وأضاف هارتارتو- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية الجمعة الماضية- أنه سيتم السماح للمواطنين الإندونيسيين القادمين من الهند بدخول البلاد، ولكن يتعين عليهم اتباع بروتوكولات صحية وحجر صحي أكثر صرامة، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل.

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 147.8 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 10.62 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 148 مليونا و 733 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.