تداول 26 سفينة و4245 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أنه تم تداول 26 سفينة و4245 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و930 طنا؛ شملت 10 آلاف و509 أطنان يوريا، و1721 طن فوسفات، و500 طن رمل، و200 طن بصل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و889 طنا شملت 11 ألفا و800 طن خردة، و3471 طن حديد، و878 طن خشب زان، و1240 طن ألواح فيبر، و13 ألفا و500 طن ذرة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 587 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وخرشوف وبازلاء وورق عنب وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وزيتون وشمر وكزبرة)، وفاكهة (يوسفي وفراولة و برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومالطا واليونان وسنغافورة وأمريكا والهند وإسبانيا والصين وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 634 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1224 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 123 ألفا و622 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104 أطنان و768 طنا.

يقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفرالبطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350م.