العاملون بـ«الثروة المعدنية» يطالبون برئيس جديد من أبناء الهيئة

تقدم العاملون بهيئة الثروة المعدنية والشركات التابعة لها من جيولوجيين ومهندسين وكيميائيين وفنيين ومفتشين عمال، بمذكرة رسمية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الثروة المعدنية خلفاً لأسامة فاروق الرئيس السابق الذي أحيل للمعاش فى 15 أبريل الجاري ، ومازالت الهيئة حتى الآن بدون رئيس لها.

وجاء فى المذكرة المرفوعة لوزير البترول والتي حصلت «الدستور» على نسخة منها:

«السيد المهندس /معالى وزير البترول والثروة المعدنية

تحية طيبة وبعد

فى البداية نود أن نتوجه بجزيل الشكر لسيادتكم على جهودكم الملموسة فى النهوض بقطاع التعدين وهو ما ظهر مؤخرا فى إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ونجاح القطاع فى عمل مزايدة الذهب العالمية ومزايدات الخامات.

لذلك نرجو من سيادتكم إتساع صدركم لأبناءكم العاملين بالهيئة المصرية للثروة المعدنية لعرض وجهة نظرهم بشأن إختيار منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية – هيئة المساحة الجيولوجية سابقا من أقدم الهيئات على مستوى العالم وبها من الخبرات والقيادات التى اكتشفت العديد من الخامات التعدينية فى طول صحارى مصر شرقا وغربا والتى أمدت جمهورية مصر العربية بالعديد من الخامات المعدنية التى أصبحت ركيزة أساسية للقيام بالعديد من الصناعات مثل صناعة الحديد ، الأسمنت، الأسمدة، مما أدى إلى تعظيم الموارد المالية للدولة المصرية على مر العصور.

ولذلك نلتمس من سيادتكم ترشيح أحد قيادات الهيئة حيث أن الهيئة يتواجد بها العديد من القيادات القادرين على تحمل المسئولية والمشاركة فى قيادة قطاع التعدين وتطويره». تحرير فى 28 أبريل 2021.

تفاصيل مذكرة العاملين بـ«الثروة المعدنية» لوزير البترول

هذه هى كانت مذكرة العاملين بهيئة الثروة المعدنية لوزير البترول المهندس طارق الملا للمطالبة بتعيين رئيس للهيئة من أبنائها، وذلك بعد تسريب أنباء عن أحد قيادات وزارة البترول قام بترشيح مدير عام الاستكشاف بشركة بتروشهد لتولى منصب رئيساً لهيئة الثروة المعدنية ، بالرغم من أنه لم يعمل فى قطاع قبل ذلك.

ومن المتوقع أن يسجيب المهندس طارق الملا وزير البترول لمطالب العاملين المشروعة فى تعيين أحد أبنائها من علماء وجيولوجيين يعلمون جيدا كيف يدار قطاع الثروة المعدنية من اتفاقيات ومزايدات عالمية وإدارة كافة الثروات والخامات التعدينية الأخرى.

ألاف العاملين بـ«الثروة المعدنية» يطالبون الملا برئيس جديد من أبنائها