حريق يودي بحياة 4 مرضى في مستشفى غرب الهند

بعد أزمة كورونا..

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، وفاة أربعة مرضى عقب اندلاع حريق بمستشفى خاص بولاية ماهاراشترا غرب الهند.



وهذا يعد رابع حادث يقع في مستشفى خلال الأسابيع الأخيرة في ماهاراشترا، الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الهند.



وقال ار بي فالاتكار أحد رجال الشرطة إن 22 مريضا كانوا في المستشفى بمنطقة ثاني بالقرب من عاصمة الولاية مومباي، ستة منهم في وحدة الرعاية المركزة، مضيفا أنه لم يكن هناك مصابون بفيروس كورونا في المستشفى.



وأضاف" توفى أربعة مرضى بوحدة الرعاية المركزة. ووفقا للتحقيقات الأولية، وقعت حالات الوفاة بسبب الاختناق من الدخان وليس الحرق أثناء إنقاذهم".



وأشار إلى أنه تم نقل الـ18 مريضا الباقين لمستشفيات أخرى.



وأصدرت سلطات الولاية أوامرها بإجراء تحقيق لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وتعهدت باتخاذ إجراء صارم في حال تم التوصل لحدوث أي تراخ من جانب إدارة المستشفى.

كورونا في الهند

انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الدول فشلت في الاتحاد لتوفير استجابة عالمية مناسبة لمنع تفشي فيروس كورونا "المأساوي" الذي اجتاح الهند، كما خص بالذكر الدول الأكثر ثراء لفشلها في توفير الوصول العادل إلى الرعاية الصحية حول العالم.



وأضاف فاوتشي -في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية ونقلتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الوضع في الهند قد سلط الضوء على عدم المساواة العالمية، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة التي ستتم بها الاستجابة بشكل مناسب لوباء عالمي هي عبر الاستجابة العالمية، وتعني الاستجابة العالمية المساواة في جميع أرجاء العالم.

واستدرك كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض قائلًا إن "هذا شيء للأسف لم يتم إنجازه، ففي كثير من الأحيان عندما تكون لديك أمراض يوجد فيها قدر محدود من التدخل، سواء كان ذلك علاجيا أو وقائيا يصبح شيئا يجب على جميع البلدان الغنية نسبيا أو البلدان ذات الدخل المرتفع أن توليه اهتماما أكبر".