الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بريطانيا تسمح للمركبات ذاتية القيادة بالسير في طرقها بنهاية 2021

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح للمركبات ذاتية القيادة بالسير على طرق المملكة المتحدة بحلول نهاية العام الحالي 2021.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزارة النقل البريطانية أن أنظمة حفظ الممرات الآلية (ALKS) ستكون أول نوع من القيادة الآلية بدون استخدام اليدين التي يتم تقنينها في البلاد.

وتسمح تلك التقنية بالتحكم في وضع السيارة وسرعتها في حارة مرورية واحدة، لكن حتى سرعات تصل إلى 37 ميلاً في الساعة (60 كم / ساعة).

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول ربيع هذا العام.

وتتحكم مثل هذه التكنولوجيا في تحركات المركبة وتبقيها في مسارها لمدد طويلة، بالرغم من أن السائقين يتوجب عليهم أن يكونوا جاهزين لاستعادة السيطرة على العربة.

وتعتبر جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن هذا النظام يمكن أن يقلل حوادث الطرق.

وحظيت تكنولوجيا أنظمة الالتزام الآلي بالسير في الحارات بموافقة اللجنة الاقتصادية المعنية بأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE)، التي تضم في عضويتها المملكة المتحدة.

وقال مايك هوز، كبير الرؤساء التنفيذيين لجمعية مصنعي وتجار السيارات، في تصريحات سابقة، إن من شأن هذه التكنولوجيات أن "تغير حياة المرء" ويمكن أن تمنع 47 ألف حادثة جسيمة في غضون السنوات العشر المقبلة.

مركبات ذاتية القيادة

مركبات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري، ويجري تطوير العديد من المركبات الذاتية القيادة، لكن حتى فبراير 2017 فإن تلك المركبات المصرح لها بالسير في الطرقات العامة ليست ذاتية القيادة تماما، فتصنيع واستخدام هذه المركبات أمامه عقبات وتحديات تقنية عديدة.

المملكة المتحدة الحكومة البريطانية الممرات الآلية

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