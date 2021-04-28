إفطار اليوم.. خطوات عمل «الديك الرومي الكداب» على طريقة فاطمة أبو حاتي

يحتار الكثير من الأشخاص، فى تحضير أطباق ووجبات مائدة الإفطار، حيث يمل البعض من الأطعمة التقليدية ويميلون إلى تحضير الأطعمة المميزة فى إفطار رمضان، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، خطوة بخطوة طريقة عمل الديك الرومي الكداب، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير

فراخ أمهات

تتبيلة الحقن

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة عسل أبيض

عصير برتقالة

ملعقة كبيرة ملح

فلفل

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

رشة حبهان بودر

للتببيل

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة ملح

فلفل

بصلة

حبة طماطم

(للتسوية)

بصل اورما

جزر

كرفس

فصوص ثوم

طماطم

طريقة التحضير

- فى البداية احضر بولة كبيرة، واخلط فيها الكاتشب والعسل وعصير البرتقال وملح وفلفل والبصل والثوم وحبهان واقلب المكونات كلها مع بعض جيدًا مع تصفيتهم بمصفى ناعمة.

- خذ من المياه لتعبئة حقنة كبيرة احضرها من الصيدلية وابدأ حقن كل جزء في الفراخ وخاصة جزء الصدر .

- في الكبة او الخلاط، ضع الكاتشب والملح والفلفل والبصل والثوم والبصلة والطماطم واخلط المكونات كلها مع بعضها جيدًا، وابدأ تتبيل كل من الديك الرومي فى كافة النواحي وتحت الجلد.

- ضع الديك الرومى فى كيس حراري مع الخضار كله واغلقه وارتكه لثاني يوم يتبل .

- احضر صنية وانزل بها الفرخة الأمهات فى مياه مغلية، واضف معلقة خل كبيرة وادخله الفرن أول نصف ساعة على نار عالية جدا.

- ثم هدي النار واتركها تستوي حتى تتحمر وقدمه مع تصفية الخضروات من الصوص وقدمه بجانب الأرز بالخلطة.

فوائد الدجاج للجسم

ينصح العلماء بتناول الدجاج للجسم، حيث تحتوي عناصره على قيمة غذائية عالية، فإن 100 جرام من الدجاج تحتوى على 250 سعرة حرارية و22 جراما من الدهون، بالإضافة إلى 89 ملليجرام من الكولسترول، كما يحتوى على فيتامين E وفيتامين K، وأيضا فيتامين B12 وفيتامين B3 وفيتامين B5 وفيتامين B6.

كما أن الدجاج غنى بالكثير من الأحماض الأمينية، التى تكون البروتين، وهى هامة لبناء العضلات وللنمو، كما أنه مصدرًا هاما لبعض الفيتامينات، مثل فيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويساهم فى تقوية العظام، وفيتامين A الذي يساعد على تحسين البصر، كما أن الدجاج يساعد على صحة العظام والأسنان.